1,5 миллиона человек посетили «Дом по другим правилам» Tele2

Tele2 открывает новый сезон проекта «Дом по другим правилам», сообщает пресс-служба мобильного оператора.

В сообщении отмечается, что диджитал-пространство стало популярным у жителей разных регионов России еще весной: в онлайн-доме проходили лекции, экскурсии, кулинарные мастер-классы, концерты, кинопоказы, тренировки. Летом Tele2 пригласила всех гостей дома в путешествие по разным регионам Поволжья, Сибири и Дальнего Востока. В новом сезоне проекта, который стартует 2 ноября, посетители диджитал-пространства побывают в Перми, Москве, Челябинске, Иркутске и Мурманске.

С момента открытия «Дома по другим правилам» в нем побывало 1,5 млн гостей. Летом жители разных регионов России посещали гастрономические мастер-классы, лекции, тренировки и смотрели трансляции из туристических мест: погружались в историю виноделия в долине Лефкадии, исследовали исторический центр Казани, собирали гребешка на мариферме во Владивостоке и учились готовить блюда из морепродуктов.

Осенью посетители дома смогут по-новому взглянуть на Пермь, Москву, Челябинск, Иркутск и Мурманск. В этих городах гостей ждут увлекательные лекции или экскурсии, а также кулинарные мастер-классы от лучших рестораторов и бартендеров.

Летом в онлайн-доме прошло более 40 трансляций из восьми городов, которые в сумме набрали 6 миллионов просмотров. В число самых популярных эфиров вошли интервью с основателем архитектурного бюро RHIZOME Евгением Решетовым «Дворы как часть истории Петербурга», прогулка по рынку Ростова-на-Дону и мастер-класс по приготовлению сезонных блюд. Каждую из этих трансляций зрители посмотрели более 1 миллиона раз.

В целом в категории прямых эфиров лидировали гастрономические мастер-классы из ресторанов и баров — их смотрели больше 80 процентов зрителей трансляций. Также популярностью пользовались диалоги о городской жизни с урбанистами из Санкт-Петербурга и контент из южных регионов России: экскурсия по парку «Краснодар», путешествие в долину Лефкадию, которую называют «русским Провансом», и прогулка по центру винного туризма — Абрау-Дюрсо. На третьем месте рейтинга по числу просмотров эфиров — лекции и онлайн-тренировки.

Одним из самых популярных разделов во всем онлайн-доме стал «Кинозал», его посетила четверть гостей. Чаще всего зрители смотрели фильмы «Капернаум», «Месть от кутюр», «Единичка». Для нового сезона проекта Tele2 вместе с онлайн-кинотеатром Wink подготовили новую подборку фильмов и сериалов с высоким рейтингом.

«Дом по другим правилам» принимает гостей с конца апреля. Tele2 не просто собрала на одной платформе качественный и разнообразный контент, а создала в диджитал-среде уютное пространство с душой, где каждый может найти занятие по интересам. В доме Tele2 не нужно регистрироваться, оформлять подписку или соблюдать дополнительные условия. Зайти в онлайн-дом может любой посетитель, независимо от того, абонентом какого оператора он является.