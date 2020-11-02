Тина Канделаки задумалась о суррогатном материнстве

Телеведущая Тина Канделаки в интервью журналу Tatler призналась, что задумалась о суррогатном материнстве.

Она отметила, что уже шесть лет состоит в браке с предпринимателем Василием Бровко, однако общих детей у пары нет. «Если так сложится, что детей у нас и не будет, возможно, суррогатное материнство окажется одним из путей решения проблемы», — сказала 44-летняя Канделаки. При этом она подчеркнула, что, живя в мире современных технологий и будучи христианкой, продолжает верить в таинство зачатия.

По мнению Тины Канделаки, суррогатное материнство в будущем изменит привычные отношения между людьми и обретет популярность, на это повлияют изменения в экономике, когда многие профессии исчезнут в силу автоматизации. Сейчас оно не столь развито, поскольку недостаточное число женщин готовы стать суррогатными матерями. Однако впоследствии, уверена она, суррогатное материнство «приведет к серьезнейшему пересмотру института отношений, наличие партнера потеряет свою эксклюзивность».

Ранее Тина Канделаки назвала смешным список самых востребованных профессий, составленный экспертами Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда. Она обратила внимание на то, что в исследовании проигнорирована тема роботизации, следовательно, часть профессий из списка в скором времени будет не так популярна. В качестве примера она привела официантов, которые востребованы уже далеко не везде, поскольку их заменяют сенсорными экранами.