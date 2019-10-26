Канделаки высмеяла список самых востребованных профессий

Генеральный продюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки назвала смешным список самых востребованных профессий, составленный экспертами Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда. Об этом телеведущая написала в своем Telegram-канале.

Канделаки обратила внимание на то, что в исследовании проигнорирована тема роботизации, следовательно, часть профессий из списка в скором времени будет не так популярна. В качестве примера она привела официантов, которые востребованы уже далеко не везде, поскольку их заменяют сенсорными экранами. Генпродюсер федерального канала призвала россиян не надеяться избежать этого процесса, так как «замена человека на робота имеет экономический смысл, а значит, будет произведена».

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«А тем временем ВНИИ труда пересказывает советскую фантастику и пиарит профессию бухгалтера и машиниста насосных установок. Удивительная способность выглядеть смешно в мире четвертой промышленной революции», — заключила Канделаки.

Ранее специалисты ВНИИ сообщили, что в ближайшие годы компании будут заинтересованы в работниках массовых профессий, в частности, бухгалтерах, педагогах, электрогазосварщиках, поварах, кондитерах, токарях, машинистах насосных установок, электромеханиках по лифтам, официантах и барменах.

Также отмечалось, что останутся востребованными дефицитные профессии (менеджер контроля качества биотехнологического производства, инженер-химик, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту), а также «ключевые профессии», представители которых играют первостепенную роль на предприятии (специалисты в области управления фармацевтической деятельностью и начальники смены электростанции).

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