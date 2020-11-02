Лидером прошедших выходных в России и СНГ стали «Ведьмы» Роберта Земекиса

Лидером прошедших выходных в России и СНГ по величине кассовых сборов стал фильм «Ведьмы» Роберта Земекиса. Данные о выручке кинотеатров опубликовал «Кинобизнес».

Новая экранизация сказки Роальда Даля от Земекиса заработала 119,5 миллиона рублей. Лента стала лидером проката в России и СНГ.

На втором месте по кассовым сборам оказался «Дедушка нелегкого поведения» Тима Хилла с Робертом Де Ниро в главной роли. Семейная комедия о столкновении поколений существенно отстала от фильма Земекиса, собрав лишь 43,9 миллиона рублей.

Третье место занял приключенческий мультфильм «Повелитель драконов» израильского режиссера Томера Ешеда. Анимационная история о дружбе между молодым драконом и незатейливым пареньком принесла создателям в России и СНГ 31,5 миллиона рублей.

Четвертую и пятую позицию делят отечественная комедия Михаила Сегала «Глубже!» (14,6 миллиона рублей) и российский хоррор Ивана Минина «Вдова» (14,4 миллиона рублей). Как отметило издание, выручка кинотеатров России и СНГ за прошедший уик-энд показала наилучший результат за последние пять недель.

В январе исполняющий обязанности министра культуры России Владимир Мединский назвал фантастическими успехи российского кино в прокате на фоне резкого падения доли отечественных фильмов от суммарных кассовых сборов. Публикацию чиновник сопроводил рейтингом лидеров российского проката по числу зрителей за время работы Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).