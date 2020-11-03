Умерла актриса из фильмов «Робин Гуд» и «Дракула»

Умерла американская актриса Кэрол Артур. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

85-летняя звезда фильмов «Робин Гуд: Мужчины в трико» и «Дракула: Мертвый и довольный» скончалась в доме престарелых в Лос-Анджелесе, в котором она жила с 2015 года. Последние 11 лет своей жизни артистка боролась с болезнью Альцгеймера.

Отмечается, что у знаменитости остались три сына — Питер, Дэвид и Майкл. Все они являются актерами.

Кэрол Артур родилась 4 августа 1935 года в Хакенсаке, штат Нью-Джерси. За свою карьеру она снялась в 30 проектах. Среди наиболее известных фильмов и сериалов в с ее участием — «Немое кино», «Сверкающие седла», «Седьмое небо», «С пистолетом наголо», «Крестный сын», «Величайший любовник в мире», «Веселые ребята» и «Почти беременна».

22 октября стало известно о смерти американской актрисы Мардж Чэмпион. Артистка скончалась на 102-м году жизни. Внешность Чэмпион прослужила прототипом для таких персонажей из мультфильмов, как Белоснежка и Голубая Фея из «Пиноккио».