Умерла ставшая прототипом для Белоснежки актриса

Умерла американская актриса, танцовщица и хореограф Мардж Чэмпион (настоящее имя Марджори Селеста Бэлчер). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артистка скончалась на 102-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

Внешность Чэмпион прослужила прототипом для таких персонажей из мультфильмов, как Белоснежка и Голубая Фея из «Пиноккио». Движения танцующий актрисы были срисованы, чтобы Белоснежка казалась на экране более реальной.

Артистка была замужем за аниматором студии Walt Disney Артом Бэббитом, а затем за хореографом Гауэром Чэмпионом. Вместе со вторым мужем она появлялась в таких популярных мюзиклах, как «Плавучий театр», «Все мое — твое» и «Это выглядит красиво». Кроме того, Чэмпион снималась в таких фильмах и сериалах, как «Пловец», «Слава», «Вечеринка», «Возлюбленная Юпитера» и «Час "Юнайтед Стейтс Стил"». За хореографический номер в картине «Королева зала звездной пыли» она была удостоена премии «Эмми».

14 октября стало известно о смерти американской актрисы Кончаты Феррелл. Она скончалась в возрасте 77 лет из-за осложнений, возникших после сердечного приступа.