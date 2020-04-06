Звезда фильма «Челюсти» умерла из-за коронавируса

Умерла американская актриса театра и кино Ли Фьерро. Об этом сообщает издание USA Today.

Звезда фильма «Челюсти» скончалась из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Ей был 91 год.

Смерть артистки подтвердил художественный руководитель и президент совета директоров Island Theatre Workshop Кевин Райан. В этой театральной компании Фьерро проработала более 40 лет. Последние годы жизни знаменитость провела в доме престарелых.

Ли Фьерро снялась в первой и четвертой частях «Челюстей». Кроме того, она появлялась в фильме Гарри Таппана Хехера 2015 года «Загадочная сказка».

Ранее в понедельник стало известно, что из-за связанных с коронавирусом осложнений скончался 68-летний актер Джей Бенедикт. Он прославился благодаря ролям в таких блокбастерах, как «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» Джорджа Лукаса и «Чужие» Джеймса Кэмерона. Он также сыграл в фильмах «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Кармен», «Французская революция» и «Виктор/Виктория».