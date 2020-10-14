Умерла актриса из фильмов «Планета Ка-Пэкс» и «Эдвард руки-ножницы»

Американская актриса Кончата Феррелл умерла в одной из больниц Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Об этом сообщает TMZ.

Артистка скончалась из-за осложнений, возникших после сердечного приступа. Она находилась в больнице с июля. Ей было 77 лет.

Феррелл появилась в эпизодах таких фильмов, как «Планета Ка-Пэкс», «Эдвард руки-ножницы», «Эрин Брокович», «Настоящая любовь» и «Телесеть». Она наиболее известна по роли домработницы в сериале «Два с половиной человека». Помимо этого, она снялась в таких телешоу, как «Друзья», «Скорая помощь», «Кувалда» и «Лучшие».

10 сентября стало известно о смерти актрисы Дайаны Ригг, сыгравшей роль Оленны Тирелл в сериале «Игра престолов». Артистке было 82 года. Ригг также сыграла одну из главных ролей в британском сериале «Мстители».