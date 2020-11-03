Польша привлечет военных к борьбе с коронавирусом

Польша привлечет военных к борьбе с распространением коронавируса. Об этом пишет Reuters.

Правительство страны планирует направить армию для помощи больницам. Военные, в частности, выяснят, где не хватает коек, а где их достаточно. Тем самым польская армия поможет наладить систему борьбы с COVID-19.

В Европе наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Испания и Италия уже ужесточили карантин из-за ухудшения ситуации. Испанские власти одобрили введение комендантского часа между 23 часами и 6 часами утра. В Италии до 24 ноября закрываются спортзалы, общественные бассейны, кинотеатры и театры. Также после 18:00 прекращается работа всех точек общественного питания, включая бары, рестораны и кафе.

28 октября президент Франции Эммануэль Макрон ввел в стране карантин с 30 октября до 1 декабря. Будут закрыты общественные учреждения, университеты, ограничены частные собрания и митинги. При этом детсады, школы, колледжи и лицеи останутся открытыми. В Германии со 2 ноября закрываются, в частности, рестораны, бары, кинотеатры, развлекательные заведения, фитнес-клубы, бассейны, а также ограничивается работа магазинов.