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В Экспоцентре открылась «Российская неделя высоких технологий-2020»

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Фото: Экспоцентр

В Экспоцентре в пятый раз открылась «Российская неделя высоких технологий-2020» (РНВТ). Это ежегодное событие стало межотраслевой платформой для создания и развития инфраструктуры цифровой экономики России и источником актуальной информации о тенденциях развития отечественного и мирового телеком- и ИТ-рынков. За пять лет своего существования проект приобрел статус ключевого события отрасли информационно-коммуникационных технологий.

РНВТ-2020 включает в себя не только масштабную деловую программу, но и мощную выставочную экспозицию, которая представит тенденции и новейшие разработки в области сетей связи, центров обработки данных, программного обеспечения, доступа в интернет, облачных технологий, мобильных решений, искусственного интеллекта и других актуальных направлений.

В нынешнем году главными событиями РНВТ станут: 32-я международная выставка «Информационные и коммуникационные технологии» — «СВЯЗЬ-2020», 12-я международная выставка «Навигационные системы, технологии и услуги» — «НАВИТЕХ-2020», форум «Связь-2020: цифровое будущее телеком отрасли», форум «Российский софт — эффективные решения для цифровой экономики».

Нынешняя «Российская неделя высоких технологий» является органичной частью масштабной платформы НТИ-Экспо, отметил генеральный директор Экспоцентра Сергей Беднов. Сам проект НТИ-Экспо дает уникальную возможность собрать на одной площадке лидеров бизнеса, ведущих экспертов, представителей законодательной и исполнительной власти, подчеркнул в приветственном слове председатель оргкомитета платформы НТИ-Экспо, депутат Госдумы Владимир Кононов.

Он отметил, что годовая программа НТИ-Экспо включает четыре масштабных конгрессно-выставочных мероприятия. Однако с учетом специфики нынешнего года будет проведено два мероприятия — одно из которых — Российская промышленная неделя — уже состоялось в октябре.

Все мероприятия объединяет общая концепция «Цифровой трансформации». Говоря о необходимости развития цифровых технологий и сервисов, Сергей Беднов отметил, что данная сфера актуальна не только для молодежи, но и для людей более старшего возраста, что наглядно продемонстрировал период пандемии и вынужденной самоизоляции, когда массовая потребность в цифровых сервисах заметно возросла. «Конечно, будущее за молодежью — они более продвинутые, быстрее все схватывают и всему учатся. Мы ожидаем, что молодежь примет участие в деловой программе этой недели, где будут обсуждаться актуальные вопросы развития цифровой среды. «Цифра», как сейчас называют эту сферу, — это наше будущее, это тренд, который так прочно вошел в нашу жизнь, что отказаться от него уже не получится — это важная составляющая нашей жизни».

Свое участие в работе выставок и дискуссионных мероприятий примут участие представители 148 компаний из девяти стран: Великобритании, Германии, Китая, Польши, Белоруссии, России, США, Финляндии, Швейцарии. Россию в рамках выставочных мероприятий РНВТ представляют 10 регионов.

В свою очередь, президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отметил, что на сегодняшний день Экспоцентр — единственная площадка в Москве, получившая право проводить выставки. «Конечно, хотелось бы, чтобы мероприятия проходили в прежних масштабах, однако мы рады, что есть возможность встречаться, проводить дискуссии, обсуждать вопросы вживую, посмотреть новые разработки и так далее. Бизнесу нелегко пришлось в этот период, но если бы не телекоммуникации, не цифровизация, было бы кратно тяжелее вести бизнес и решать сложившиеся проблемы», — добавил он. Глава ТПП отметил, что в весенний период пандемии были проведены десятки мероприятий, в рамках которых бизнес мог напрямую пообщаться с различными органами власти, задать вопросы, получить необходимые разъяснения. «Нам удалось в ежедневном режиме поддерживать диалог с предпринимательством по всей стране», — отметил он.

«Наверняка в следующую — после пандемии — жизнь мы возьмем многие форматы общения, которые были созданы в рамках периода пандемии, — рассказал Сергей Катырин «Ленте.ру». — Мы задолго до этого в Торгово-промышленной палате начали переводить услуги и общение в электронный вид — страна у нас огромная, а у нас 180 палат. Мы научились в едином времени общаться от Камчатки до Калининграда. Следующим шагом стало прямое общение с бизнесом, в котором участвовали не только мы, но и министры, руководители агентств, руководители банков, службы, которые больше всего интересуют бизнес — налоговая и так далее. Я думаю, что такого рода форматы общения с бизнесом оказали большое влияние на организацию работы в различных ведомства, службах, банках — они напрямую услышали мнение предпринимателей о том, как работает та или иная норма. Все поняли, насколько важны такие диалоги для всех сторон. Мы и в дальнейшем будем использовать эти форматы, давая возможность предпринимателям со всей страны общаться напрямую с ведомствами, органами в сфере экономики».

Неделя проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке, Федерального агентства связи (Россвязь), под патронатом Торгово-промышленной палаты России. В ее подготовке принимают участие Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ и Ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт».

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