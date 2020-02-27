RENWEX-2020 представит инновации в сфере возобновляемой энергетики

Развитие возобновляемой энергетики — вопрос не только будущего, но и настоящего, и государство, промышленность, бизнес все больше включаются в этот процесс, несмотря на то что в данной сфере предстоит решить еще немало проблем. Об этом говорили участники состоявшейся в ЦВК «Экспоцентр» дискуссии «Возобновляемая энергетика России: вызовы, тенденции, приоритеты».

Встреча была посвящена международной выставке RENWEX-2020 «Возобновляемая энергетика и электротранспорт» и форуму «Возобновляемая энергетика для регионального развития», которые пройдут в «Экспоцентре» 21-23 апреля. Мероприятие состоится под девизом «Создаем будущее возобновляемой энергетики вместе!».

В первой выставке RENWEX, которая прошла в 2019 году, как рассказал генеральный директор «Экспоцентра» Сергей Беднов, приняли участие 63 компании из 8 стран, из них 41 российская компания. Выставку посетили 3500 человек из 42 стран. В рамках выставки прошло 13 деловых мероприятий.

По словам Сергея Беднова, в нынешнем году количество участников выставки увеличится на треть. «Это говорит о том, что несмотря на всю сложность тема очень интересная и перспективная. Поэтому у выставки RENWEX большое будущее», — добавил он.

Возобновляемая энергетика — это вопрос, которым неизбежно придется заниматься, продолжил гендиректор «Экспоцентра». «По прогнозам Института энергетических исследований Российской академии наук и Центра энергетики Московской школы управления Сколково, к 2040 году быстрое развитие возобновляемой энергетики позволит обеспечить 35-50 процентов мирового производства электроэнергии», — отметил гендиректор «Экспоцентра».

Он подчеркнул, что форум и выставка ставят своей задачей содействовать развитию рынка возобновляемой энергетики в России, продвигать и популяризировать передовые разработки в этой сфере, способствовать решению проблем, связанных с развитием ВИЭ.

«Мы организуем выставку вместе с нашими партнерами для того, чтобы показать инновации. В России есть собственные интересные разработки в области альтернативной энергетики — решения для солнечных и ветроэлектростанций, аккумумляторов и многое другое», — сказал он. Задача, по словам Сергея Беднова, заключается в том, чтобы создать высокотехнологичную продукцию и в то же время удешевить ее, сделать доступной для промышленности и розницы, поскольку использование малой возобновляемой энергетики для малого и среднего бизнеса имеет большое значение.

Фото: пресс-служба Экспоцентра 1 /2

«У этой сферы большие перспективы развития и наша задача — эти возможности показать и рассказать, что это не просто фантазии, уже есть много реальных интересных эффективных разработок в этой области. Будущее действительно за альтернативной энергетикой», — резюмировал гендиректор «Экспоцентра».

Участники дискуссии согласились с тем, что в России развитие ВИЭ пока идет непросто, однако и на этом пути уже есть определенные успехи — появляются собственные технологии и решения с учетом различных климатических зон территории России, развивается экспорт, в регионах. Например, в Ульяновской области, разрабатываются программы подготовки специалистов в области возобновляемой энергетики.

По словам председателя Оргкомитета проекта «НТИ Экспо», депутата Госдумы РФ Владимира Кононова, возобновляемая энергетика становится все более значимым фактором экономического, научно-технического и промышленного развития страны. В течение последних нескольких лет в этой сфере реализуется ряд программ, внедряются различные инструменты поддержки ВИЭ, способствующие ее удешевлению и продвижению на розничный рынок.

RENWEX организует «Экспоцентр» при поддержке Минэнерго, Минпромторга, Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ), Европейской Ассоциации возобновляемых источников энергии (ЕВРОСОЛАР), Ассоциации солнечной энергетики (АСЭ), под патронатом Торгово-промышленной палаты России.