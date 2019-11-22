Действия властей назвали опасными для зеленой энергетики в России

Решение Минпромторга России ограничить доступ иностранцев к проектированию и строительству станций на возобновляемых источниках энергии может лишить отрасль будущего. Об этом говорится в письме Ассоциации развития возобновляемой энергетики, передает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В октябре ведомство выступило с предложением запретить иностранцам заниматься проектированием и строительством зеленых электростанций. В ассоциации отметили, что такие меры выглядят крайне негативными и избыточными, поскольку они не только ограничат конкуренцию, но и не позволят России получить международный опыт.

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Вместо этого в отрасли предложили учитывать при определении степени локализации изыскательные работы, проектирование и монтаж электростанций. Тогда у генерирующих компаний появится стимул привлекать российских подрядчиков.

Одновременно в Минпромторге предложили ввести обязательную долю для экспорта российского оборудования, используемого в зеленых электростанциях. В 2025-2027 годах она должна составлять не менее 10 процентов от капитальных затрат на строительство станций, а к периоду 2031-2035 годов — не менее 30 процентов. Эксперты отмечают, что выполнить одновременно эти требования непросто, так как российская продукция, лишенная зарубежных технологий и опыта, может существенно проигрывать в цене по сравнению с аналогами.

В настоящее время станции возобновляемой энергетики строятся в России по договорам предоставления мощности. Это позволяет инвесторам вернуть вложения с доходностью 12 процентов. Предполагается, что к 2024 году, когда программа закончится, в стране будут работать такие станции мощностью 5,4 гигаватта. Основными задачами на период до 2035 года называются повышение генерации и развитие производства оборудования.

Ранее аналитики банка BNP Paribas предсказали, что в ближайшие 10 лет спрос на нефть радикально сократится из-за развития возобновляемых источников энергии. А в ноябре министры финансов ЕС выпустили совместное заявление с призывом прекратить финансирования нефтегазовых и угольных проектов.

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