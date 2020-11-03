Глава Карелии прокомментировал превышение по нефтепродуктам в реке Кемь

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал значительное превышение уровня содержания нефтепродуктов в реке Кемь. О подробностях ситуации он рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

«Ситуацию на Белопорожских ГЭС держу на постоянном контроле — доклады о ликвидации последствий аварии получаю ежедневно», — написал он.

Парфенчиков рассказал, что 3 ноября пришли результаты лабораторных исследований проб воды, взятых управлением Росприроднадзора непосредственно в момент разлива, когда концентрация загрязнения была максимальной. «И они подтвердили, что содержание нефтепродуктов в воде превышено, причем многократно: по правому берегу — в 3,6 раза, по левому — в 280 раз! Да, площадь разлива относительно небольшая, но такое превышение серьезно само по себе!» — сообщил глава Карелии.

Он напомнил, что сразу после прорыва дамбы специалисты установили боновые заграждения, локализовали место появления пленки нефтепродуктов, обработали загрязнение береговой части сорбентами и другими специальными веществами: «Тем не менее, сегодня наши спасатели вновь выехали на место происшествия для проведения дополнительных работ. Они извлекают из воды прибитые к берегу промасленные бревна, трубы, другой строительный мусор».

Парфенчиков также сообщил, что после проведения всех очистительных мероприятий новый анализ воды еще не проводился — повторно пробы для исследований специалисты управления Росприроднадзора возьмут 5 ноября. «Утаивать объективную информацию никто не собирается — буду честно и открыто рассказывать жителям Карелии о том, как идут восстановительные работы и насколько большой ущерб нанесен экологии. Люди должны знать правду», — сказал он.

Также планируется повторный выезд спасателей для контроля мероприятий по ликвидации загрязнений, подчеркнул Парфенчиков. «Безусловно, виновные в аварии, повлекшей угрозу экологической безопасности Кемского района, должны понести заслуженное наказание. За вред, нанесенный карельской природе, придется отвечать», — подытожил он.