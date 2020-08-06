В Карелии изучат два случая возможного повторного заражения коронавирусом

Минздрав Карелии изучает случаи возможного повторного заражения двух пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 6 августа.

Через месяц после выписки и получения отрицательных результатов анализа два местных жителя вновь обратились за медицинской помощью. Тест показал наличие коронавируса.

Между тем глава регионального Минздрава Михаил Охлопков предположил, что речь может идти не о повторном заражении, а о «длительном выделении вируса из организма».

С начала пандемии в Карелии было выявлено 2507 случаев коронавируса.

27 июля сообщалось, что в Санкт-Петербургском государственном педиатрическом медицинском университете, предположительно, зарегистрировали первый случай повторного заражения коронавирусом. Однако подтвердить, что ребенок действительно заразился повторно, врачи не смогли.

Между тем украинские медики столкнулись с трехкратным заражением у жителя Тернопольской области.

В России за последние сутки выявили 5267 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число случаев заражения, с учетом новых данных, составило 871 894.