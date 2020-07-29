Стало известно о трижды заразившемся COVID-19 пациенте

Украинец из Тернопольской области заразился коронавирусом три раза. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения региональной администрации Владимир Богайчук. Его слова передает РИА Новости.

«Мы должны понимать, что даже переболев коронавирусной инфекцией, это не защищает нас от повторного заболевания», — сказал он.

На данный момент на Украине выявлено 67 597 случаев инфицирования, из которых оказались 1 650 летальными, а выздоровели 37 394 человек.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге коронавирусом повторно заразился четырехлетний ребенок. У него были сопутствующие заболевания, связанные с онкологией крови. Оба раза малыша вылечили и выписали из больницы.