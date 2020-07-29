Названы не готовые к ослаблению карантина украинские регионы

Министерство здравоохранения Украины назвало десять регионов, не готовых к ослаблению карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом в среду, 29 июля, сообщает «Страна.ua».

В список попали Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская, Ровненская, Тернопольская, Черновицкая и Черниговская области.

В большинстве из указанных регионов динамика распространения коронавируса оказалась выше установленного значения. Кроме того, на Закарпатье загруженность больничных коек превышает допустимый показатель и составляет 65,27 процента.

Ранее сообщалось, что власти Украины приняли решение продлить адаптивный карантин до 31 августа. Президент Владимир Зеленский призывал страну готовиться ко второй волне пандемии.

По последним данным, с начала вспышки на Украине заразились коронавирусом 67 597 человек, умерли 1650 инфицированных, выздоровели 37 394 пациента.