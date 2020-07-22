Украину оставили на карантине до конца лета

Правительство Украины продлит адаптивный карантин до 31 августа. Об этом сообщает «Страна.ua».

Украинцев оставят жить с ограничениями до конца лета по тем же правилам — масочный режим, социальная дистанция и антисептики. В некоторых областях может быть принято решение о введении более жесткого карантина.

По последним данным, всего на Украине зафиксировано более 60 тысяч случаев инфицирования коронавирусом, 1,5 тысячи летальных исходов. Более 33 тысяч пациентов выздоровели.

20 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны ко второй волне коронавируса. Он заявил, что нужно «постоянно быть начеку», но «не преувеличивать» опасность.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал новую дату окончания карантина в стране — 31 августа. Страну поделят на четыре зоны — зеленую, желтую, оранжевую и красную в зависимости от того, насколько карантинные меры будут усиливаться.