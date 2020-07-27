Стали известны подробности первого повторного заражения COVID-19 в России

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета (СПбГПМУ) не смогли точно подтвердить повторное заражение ребенка коронавирусом. Подробности РБК сообщили в пресс-службе вуза.

Собеседник издания уточнил, что случай произошел некоторое время назад, ребенок поступал в отделение дважды с разницей в четыре дня. «Точно установить повторное заражение не удалось», — сказал представитель университета.

По его словам, когда ребенок поправился, его перевели по месту лечения основного заболевания.

Ранее заведующая отделением по лечению пациентов с COVID-19 Светлана Баннова говорила, в СПбГПМУ, предположительно, выявлен первый случай повторного инфицирования коронавирусной инфекцией. Она уточнила, что речь шла о четырехлетнем мальчике с тяжелым сопутствующим заболеванием, связанным с раком крови. Он поступил в отделение около месяца назад, тест на коронавирус дал положительный результат. Через некоторое время после курса лечения стало известно, что у ребенка снова выявили инфекцию.

Баннова предположила, что это могло быть реинфицирование или такая особенность иммунитета, из-за которой во время лечения количество вируса снизилось до минимальных значений, которые не определяет анализ, и потом SARS-CoV-2 снова размножился.

В мае россиянин Андрей Василенко рассказывал, что дважды переболел коронавирусом. Первый раз он заразился в США накануне Нового года. Об этом он узнал только в марте, когда сдал тест на антитела. Второй раз был после посещении частной клиники.