Желающих получить второе высшее в медвузах россиян захотели учить бесплатно

В Госдуме захотели создать бюджетные места на второе высшее образование в медицинских вузах. Получение второго высшего в остальных учебных заведениях возможно только на контрактной основе. С таким предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов, пишет RT со ссылкой на копию письма парламентария главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

По мнению Власова, дополнительные стимулирующие меры для привлечения людей в медицину должны быть разработаны в связи с возникшим дефицитом кадров, который особенно остро наблюдается в небольших населенных пунктах страны.

«Также реализация данной идеи позволит создать резерв из медицинских кадров, который может быть задействован в случае чрезвычайных ситуаций», — уверен депутат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что нехватка врачей на фоне пандемии ощущается сейчас везде. Он отметил, что медики работают в экстремальных условиях и проявляют «абсолютный героизм».

28 октября вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минобрнауки привлечь студентов старших курсов медвузов к работе с больными COVID-19. По ее словам, на данный момент в борьбу с коронавирусом вовлечено более 24 тысяч студентов вузов и колледжей, более 11 тысяч ординаторов и примерно 500 педагогов.