В российском регионе утвердили программу переобучения жителей старше 50 лет

В Тамбовской области утвердили специальную программу профессионального обучение и дополнительного образования жителей старше 50 лет, а также граждан предпенсионного возраста. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

В программе смогут принять участие сотрудники предприятий по направлению руководства и граждане, которые самостоятельно обратятся в органы службы занятости населения. В рамках программы они получат новые знания и навыки, которые сделают их более конкурентноспособными на рынке труда.

Программа рассчитана до 2024 года. В ней смогут принять участие более 650 человек.

До 2030 года планируется реализовать нацпроект «Демография». В него входит, в частности, федеральный проект «Старшее поколение», который нацелен на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни людей. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.