Пригожин подал еще один иск к Навальному

Владелец компании «Конкорд», бизнесмен Евгений Пригожин подал иск о защите чести и достоинства к Алексею Навальному и Любови Соболь, сообщает ТАСС со ссылкой на Симоновский суд Москвы.

«Поступил иск Пригожина о защите чести и достоинства, а также деловой репутации к Навальному и Соболь», — пояснили в пресс-службе суда. Деталей иска раскрывать не стали.

Это уже не первое обращение в суд со стороны бизнесмена. В конце октября представители компании «Конкорд» сообщили, что Пригожин подал иск на семь миллионов рублей в отношении Владимира Милова и на пять миллионов рублей в отношении Алексея Навального в связи с обвинениями в том, что бизнесмен якобы вовлекает несовершеннолетних в проституцию. Вина Навального, по мнению владельца «Конкорда», заключается в том, что его соратник публиковал обвинения на ресурсах, которые принадлежат блогеру.

Кроме того, в начале прошлого месяца Пригожин подал иск к Навальному на пять миллионов рублей из-за высказываний блогера о поставках некачественных продуктов в детские сады и школы.

Навальный 20 июля рассказал о закрытии Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Он объяснил такое решение тем, что Арбитражный суд Москвы обязал его выплатить около 29 миллионов рублей компании «Московский школьник», которую связывают с Пригожиным. По словам оппозиционера, отдавать такую крупную сумму бессмысленно. В августе стало известно, что Пригожин выкупил у «Московского школьника» долг Навального и Любови Соболь почти на 88 миллионов рублей.