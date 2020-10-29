Пригожин подал еще один иск к Навальному

Владелец компании «Конкорд», бизнесмен Евгений Пригожин подал еще один иск к Алексею Навальному и его соратнику Владимиру Милову. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд» во «ВКонтакте».

Иск на семь миллионов рублей в отношении Милова и на пять миллионов рублей в отношении Навального подан в связи с обвинениями в адрес Пригожина в том, что тот якобы вовлекает несовершеннолетних в проституцию. Вина Навального, по мнению бизнесмена, заключается в том, что его соратник публиковал обвинения на ресурсах, которые принадлежат блогеру.

«Подобные голословные обвинения в адрес семейного мужчины, состоящего в браке, являются крайне циничными, аморальными и преступными по своей сути», — пояснил цель иска Пригожин.

Ранее Пригожин подал иск к Навальному на пять миллионов рублей из-за высказываний блогера о поставках некачественных продуктов в детские сады и школы.

Навальный 20 июля объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией (ФБК). Он объяснил такое решение тем, что Арбитражный суд Москвы обязал его выплатить около 29 миллионов рублей компании «Московский школьник», которую связывают с Пригожиным. По словам оппозиционера, отдавать такую крупную сумму бессмысленно. В августе стало известно, что Пригожин выкупил у «Московского школьника» долг Навального и Любови Соболь почти на 88 миллионов рублей.