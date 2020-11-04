По делу о теракте во Франции задержали подростка

Сотрудники французской полиции задержали 17-летнего подростка в рамках расследования нападения на прихожан церкви Нотр-Дам-де-Нис в Ницце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Несовершеннолетнего подозревают в том, что он находился в контакте с совершившим теракт Ибрагимом аль-Ауисауи. Другой информации о личности подростка не приводится. Все остальные задержанные по делу находятся под стражей.

29 октября в Ницце в церкви Нотр-Дам-де-Нис была совершена атака с ножом выходцем из Туниса Ибрагимом аль-Ауисауи. В результате нападения погибли три человека, при этом у двух жертв было перерезано горло, одну женщину террорист обезглавил. Нападавшего при задержании ранила полиция, его госпитализировали. Ответственность за случившееся взяла на себя ранее неизвестная группировка «Аль-Махди на юге Туниса». В рамках разбирательства полиция задержала еще шесть человек, спустя несколько дней трое из них были отпущены на свободу.

Теракты в Европе начались после того, как 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 18-летний чеченец Абдулах Анзоров убил и обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати. Перед этим педагог показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда во время урока о свободе слова.