Жители российского города лишились кухни после ремонта крыши

Во время ремонта крыши в одной из рязанских квартир обвалилась часть потолка, после чего ее жители фактически лишились кухни. Россияне сообщили изданию «62INFO.RU», что в аварии «чудом» никто не пострадал.

Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Грибоедова, где в том числе проживают двое несовершеннолетних детей. В интернете появились фотографии, на которых видно, что на кухне рухнула часть перекрытия. Кирпичи и куски бетона завалили плиту, гарнитур и полы, а в кровле образовалась дыра.

После произошедшего рабочие закрыли проблемный участок в крыше деревянной доской. По словам жильцов, на место аварии приезжали коммунальщики, однако они не составили акт о повреждении перекрытия. Местные журналисты обратились за комментариями в администрацию города. Там заявили, что передали информацию об обвалившейся кровле в управляющую компанию.

В сентябре 2020 года во время ремонтных работ потолок рухнул в одной из квартир жилого дома в Ростове-на-Дону. Оказалось, что рабочий проломил его ногой, что привело к обрушению перекрытия в ванной комнате. В итоге помещение завалило кусками бетона и пылью. Незадолго до аварии владелец жилплощади вышел из комнаты на кухню. Вскоре дыру в потолке заделали строительным мусором.

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