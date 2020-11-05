Лукашенко отказал белорусам во въезде со словами «заразу возить не надо»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался пускать из соседних стран, на границах с которыми действует пограничный контроль, граждан республики, которые выехали во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.

«Не пускать в страну не только людей с чужим паспортом, но и тех умных белорусов, которые выехали за пределы нашей страны в это непростое время», — заявил Лукашенко, добавив, что «заразу возить не надо», неважно, «с каким паспортом эта зараза».

По словам главы государства, если граждане решили поехать учиться или работать в соседние страны, то «пусть там работают и излечиваются».

Он подчеркнул, что власти не могли оставлять границы для въезда в страну открытыми, тем более что пик заболеваемости коронавирусом еще не преодолен.

4 ноября Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину организовать в Белоруссии производство вакцины от COVID-19. «Это предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой», — говорилось в официальном сообщении пресс-службы президента республики. На следующий день, 5 ноября, он поручил своему помощнику Александру Косинцу проработать возможность производства в Белоруссии российской вакцины от коронавируса.