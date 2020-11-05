В России изучат вопрос ужесточения правил оборота оружия

Государственная Дума изучит вопрос об ужесточении правил оборота оружия в России. Речь идет об уравнивании требований к владению нарезным и гладкоствольным оружием, поскольку разница между технологиями их производства нивелировалась. Об этом сообщают «Известия».

Как пишет издание, на портале госзакупок было размещено техзадание исследования Госдумы «Совершенствование законодательного регулирования оборота гражданского оружия и патронов к нему».

Сегодня рынок гражданского оружия ограничен требованиям к его владельцам, которые должны иметь пятилетний стаж использования гладкоствольного оружия. В 1990-е годы производители стали предпринимать усилия для обхода этого ограничения. В частности, они стали использовать технологию овально-винтовальной сверловки ствола. Благодаря ей обеспечивается высокая скорость пули, повышается кучность и точность стрельбы. За счет этого «условно гладкоствольное» оружие приближено к нарезному. Таким образом, обязательный пятилетний стаж владения гладкоствольным оружием превращается в юридическую фикцию.

В ходе исследования МГУ проведет анализ и разработает предложения по усовершенствованию регулирования оборота гражданского оружия и патронов. Речь может идти о новых ограничениях для владения гладкоствольным оружием, пояснили в Госдуме. Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный объяснил, что необходимо понять, близки ли по своим параметрам гладкоствольное и нарезное оружие, и, исходя из этого, станет ясно, нужно ли вводить те или иные ограничения.

«Логика такого регулирования в том, что гражданам, прежде чем начать заниматься высокоточной стрельбой, лучше сначала наработать навыки на гладкоствольном оружии и заслужить доверие контролирующих органов своим безупречным соблюдением всех правил в течение пяти лет», — разъяснил парламентарий.

В июле стало известно, что Росгвардия до конца 2020 года получит специальную IT-платформу, с помощью которой сможет следить за всем гражданским оружием в стране. Она позволит отслеживать стрелковое оружие от завода до прилавка, также она упростит покупку, хранение и выдачу разрешения. Планируется, что будет создано мобильное приложение для iOS и Android, а все владельцы оружия получат единую пластиковую карту.