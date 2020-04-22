Росгвардия продлила все оружейные лицензии россиян до сентября

Специальным распоряжением Росгвардия продлила действие всех документов на гражданское оружие до 1 сентября 2020 года. Об этом в среду, 22 апреля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«В связи со сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуации продлено действие лицензий на оружие у граждан и организаций. Это касается документов, действие которых заканчивается в период между 6 апреля и 1 сентября. Но подать заявление на переоформление необходимо не позже 1 августа включительно, и исключительно в электронном виде на Единый портал государственных услуг», — отметил Грибакин.

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При этом официальный представитель Росгвардии пояснил, что срок действия лицензии на хранение или хранение и ношения оружия будет соответствовать закону.

«Если у гражданина срок окончания разрешения на хранение и ношение оружия — 20 апреля 2020 года, то при подаче заявления в период до 1 августа 2020 года (или раньше — в июне-июле текущего года) срок действия разрешения ему будет продлен с 20 апреля 2020 по 20 апреля 2025 года», — подчеркнул Грибакин

Он уточнил, что это же правило распространяется на юридических лиц с особыми уставными задачами и на частные охранные предприятия, чья лицензия истекает между 6 апреля и 1 сентября.

7 марта сообщалось, что в России могут измениться правила выдачи лицензий на оружие. Изменения касаются перехода на электронный документооборот для получения разрешений.

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