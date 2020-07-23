Росгвардия отследит владельцев оружия через приложение

Росгвардия до конца 2020 года получит специальную IT-платформу, с помощью которой сможет следить за всем гражданским оружием в стране. Об этом в четверг, 23 июля, сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, платформа позволит отслеживать стрелковое оружие от завода до прилавка, также она упростит покупку, хранение и выдачу разрешения. Планируется, что будет создано мобильное приложение для iOS и Android, а все владельцы оружия получат единую пластиковую карту. Разработку новой платформы будет вести государственный Научно-исследовательский институт «Восход». Стоимость разработки около 540 миллионов рублей.

21 июля сообщалось, что Госдума приняла законопроект, который обязывает сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять им служебное удостоверение.

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