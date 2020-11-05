Пассажира российской авиакомпании залило водой во время перелета

Пассажир российской авиакомпании промок во время перелета: на борту самолета на его брюки капала вода, а бортпроводники не оказали помощи. Об этом Алексей Волков рассказал на своей странице в Facebook.

Как отметил Волков, он летел возле окна в аварийном ряду и почувствовал, как его заливает водой. В ответ на вопрос, что произошло, стюардесса сказала, что это «просто конденсат, после взлета прекратится», и продолжила выполнять свои обязанности.

Тогда пассажир попытался закрыть течь салфеткой, но та быстро промокла. Несмотря на обещания бортпроводницы, после взлета течь не прекратилась, и Волков снова позвал сотрудницу авиакомпании и указал на проблему. Девушка просто вытерла воду тряпкой и принесла новые салфетки.

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«Попросил пересадить или что-то сделать, бортпроводник походила по самолету и предложила... нет, не бизнес или аналогичное место, а 31Е в хвосте самолета в середине ряда. Я поблагодарил и остался на месте, затыкая течь салфетками, любезно предоставленными сотрудниками авиакомпании», — рассказал автор поста.

Пользователи в комментариях посочувствовали мужчине, отметив, что за такие неудобства стюардесса должна была сразу «принести ему бутылку коньяка и горячие бутерброды», предложив равноценное место. Некоторые встали на сторону членов экипажа, указав на то, что пассажир отказался пересесть и остался в своем кресле.

В свою очередь, адвокат «Клуба защиты прав туриста» Маргарита Еремеева в беседе с порталом TourDom заявила, что пострадавший пассажир может обратиться с претензией в авиакомпанию, а в случае, если перевозчик ее отклонит, — в суд. «Полет должен быть комфортным и безопасным, права потребителя нарушены, причинен моральный вред», — сказала юрист, отметив, что размер компенсации в данном случае, скорее всего, будет «незначительным» — от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что крупная авиакомпания, признанная одной из лучших в мире, подвергла пассажиров риску заражения коронавирусом. Руководство перевозчика обвинили в нарушениях процесса очистки самолетов.