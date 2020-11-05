Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков назвал заслуженное наказание для российского спорта. Его слова приводит Evening Standard.

Родченков посчитал, что Россию должны отстранить ото всех соревнований на восемь лет из-за систематического мошенничества с допинг-пробами. «Ситуация в России становится еще хуже. Саботаж усугубляется фальсификациями, ложью и отрицанием продолжающейся нисходящей бюрократии», — заявил он.

Информатор WADA добавил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) как судебный орган нуждается в обновлении и реформировании. «Из-за их решений русские мошенники, возможно, смогут опять избежать подобающих санкций и наказаний, а затем каким-то образом снова выступить на Олимпийских играх в Токио в следующем году», — подытожил он.

В данный момент проходят слушания по делу РУСАДА против WADA. Российская сторона пытается опротестовать санкции, наложенные организацией в CAS.

WADA наложило санкции на российский спорт в декабре 2019-го. Россия была отстранена от крупных турниров на четыре года, а также лишена права их проведения, РУСАДА также было лишено статуса соответствия. Наказание последовало после выявления махинаций с данными Московской антидопинговой лаборатории.