Люди с ограниченными возможностями осудили фильм «Ведьмы» Роберта Земекиса

Люди с ограниченными возможностями, в том числе паралимпийские чемпионы, осудили фильм «Ведьмы» Роберта Земекиса за оскорбительное изображение конечностей у главных героинь. Об этом сообщает Deadline.

По мнению представителей сообщества, использование физических нарушений на руках ведьм оскорбило людей с особенностями. В фильме руки персонажа Энн Хэтэуэй имели необычную форму, похожую на эктродактильную аномалию конечностей.

Британская паралимпийская пловчиха Эми Маррен обратила внимание на этот факт. Спортсменка высказала предположение, что подобная репрезентация людей может отрицательно влиять на отношение к ним в обществе.

Студия Warner Bros. в ответ на претензии сообщества людей с ограниченными возможностями выразила сожаление, что герои фильма Земекиса могли вызвать такие ассоциации. Согласно заявлению продюсеров, в книге Роальда Даля, положенной в основу сюжета, ведьмы были представлены в виде существ с когтями вместо ногтей и с квадратными ногами без пальцев.

Фильм «Ведьмы» вышел в российских кинотеатрах 29 октября. По сюжету семилетний мальчик отправился на морской курорт вместе с бабушкой. Они заселились в отель, в котором Главная Ведьма (Энн Хэтэуэй) собирается представить план по превращению всех детей в мышей. Главные роли вместе с Хэтэуэй исполнили Стэнли Туччи, Крис Рок и Октавия Спенсер. С момента старта в прокате в первый уикенд картина стала лидером по величине кассовых сборов в России и СНГ. Лента Земекиса заработала 119,5 миллиона рублей.