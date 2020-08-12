Disney обвинили в запрете на ЛГБТК+ персонажей мультфильмов

Алекс Хирш, автор мультсериала «Гравити Фолз», в своем Twitter рассказал о запретах Disney в отношении ЛГБТК+ персонажей. По словам сценариста, в 2012 году студия не позволила ему добавить подобных героев в мультсериал.

Хирш ретвитнул пост автора мультсериала «Дом совы» Даны Террас, которая рассказала, что давно мечтала создать би-персонажа. По ее словам, в настоящий момент руководство Disney поддерживает подобные начинания.

Речь идет о 16-м эпизоде «Дома совы» под названием Enchanting Grom Fright. Вражда главных героинь Луз и Эмити оказалась обусловлена желанием более близкого общения. В финале серии девушки танцуют на балу.

Создатель «Гравити Фолз» прокомментировал твит Террас: «Когда я делал „Гравити Фолз”, Disney запретили показывать в мультсериале представителей ЛГБТ. Но благодаря Дане Террас на Disney TV появились анимированные квир-персонажи. Я счастлив и горжусь „Домом совы”».

«В 2012 году цензоры Disney сказали бы: „Для канала это не подойдет, перезвоните для обсуждения”. В 2020-м цензура молчит. Disney, ты отлично справился!», — добавил позднее Хирш.

«Гравити Фолз» — популярный мультсериал, выходивший на Disney XD с 2012 по 2016 годы. Первый сезон мультсериала «Дом совы» стартовал на Disney Channel в январе 2020 года. Главная героиня анимационной ленты — Луз Наседа, девочка-подросток, которая случайно натыкается на портал в другой мир, где знакомится с ведьмой Идой и демоном по имени Король (его озвучивает Алекс Хирш), после чего решает претворить мечту в жизнь и стать ведьмой. Шоу Даны Террас продлили на второй сезон еще до премьеры.

Ранее в принадлежащей Disney студии Pixar выпустили короткометражный мультфильм Out («Выход»), главным героем которого стал гей. Это был первый случай в истории студии.