В Минздраве предупредили о заразности пациентов с COVID-19 до двух месяцев

Заболевший коронавирусной инфекцией обычно остается заразным 10-20 дней после появления симптомов, однако в редких случаях может заражать окружающих до двух месяцев. Об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов, передает ТАСС.

«Длительность выделения вируса обычно зависит от тяжести течения заболевания, — предупредил Чуланов. — В редких случаях (...) положительный результат анализа может выявляться довольно долго, то есть на протяжении иногда до двух месяцев».

Инфекционист, однако, отметил, что в данном случае человека нельзя расценивать, как «инфекционно опасного».

Ранее в Минздраве назвали характерную для COVID-19 температуру тела. В 90 процентах случаев она поднимается до 37,5 градусов. Другие частые симптомы — слабость и утомляемость, а также кашель, одышка, головная боль, реже — боль в горле.