В Минздраве назвали сроки появления первых симптомов COVID-19 после заражения

Первые симптомы COVID-19 появляются через два-шесть дней после заражения. Такие сроки назвал заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета, главный внештатный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев, передает ТАСС.

Он отметил, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что инкубационный период коронавирусной инфекции длится от двух до десяти дней, в Минздраве придерживаются мнения, что от двух до 12 дней. «Но в среднем, наверное, 95 процентов наших больных укладываются в диапазон от двух до шести дней», — сказал врач.