Врач оценил вероятность заражения коронавирусом в кафе

Врач Евгений Тимаков оценил вероятность заражения коронавирусом нового типа в кафе и ресторанах. Об этом пишет ТАСС.

Специалист отметил, что движение воздуха снижает риск распространения инфекций. «Если идет сильный поток воздуха, как в метро, в самолетах быстрая циркуляция воздуха идет, коронавирус не опасен», — пояснил он. Поэтому, указал врач, помещения заведений должны регулярно проветриваться. Если это не делается, а в помещении находится много людей, вероятность распространения вирусов, в том числе гриппа, возрастает.

Вместе с тем Тимаков подчеркнул, что в закрытом помещении, где воздух не циркулирует, где жарко и душно, вирус «будет висеть на одном месте». При этом он заметил, что большую роль здесь играет не количество вирусных частиц в закрытом пространстве, а время, в течение которого они остаются на одном месте.

Ранее вирусолог, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн назвал влияющий на повторное заражение коронавирусом фактор. По его словам, основной защитой от COVID-19 является естественный иммунитет человека. Если во время первого заражения иммунитет человека был ослаблен, то человек может заболеть COVID-19 повторно.