В российских магазинах и транспорте нашли коронавирус

Специалисты Роспотребнадзора не обнаружили образцы коронавируса в продуктах питания, но нашли их в магазинах и транспорте. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Образцы коронавируса найдены только в смывах с поверхностей объектов окружающей среды», — говорится в сообщении. Всего проведено более 220 тысяч исследований смывов с объектов окружающей среды, 322 дали положительный результат на COVID-19.

Ранее в среду, 4 ноября, замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов назвал признак стабилизации ситуации с распространением вируса. По его словам, об этом можно будет говорить, когда суточные показатели будут держаться приблизительно на одном уровне в течение восьми дней. Предполагается, что количество новых случаев инфицирования в России должно снизиться до летних показателей весной.

За последние сутки число новых случаев заражения коронавирусом в России впервые превысило отметку в 19 тысяч — в 85 регионах выявили 19 768 инфицированных.