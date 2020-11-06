В ЦИК России раскритиковали почтовое голосование в США

Почтовое голосование в США в нынешних реалиях выглядит архаично, а из-за долгого подсчета у американских избирателей появляется недоверие к процессу. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил заместитель главы Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

«Голосование по почте смотрится в нынешних реалиях архаично. На практике выглядит сумбурно и трудно поддается наблюдению», — отметил он.

В качестве недостатков системы Булаев назвал инерционность прихода бюллетеней по почте. «В Америке это проявляется, письма поступают чуть ли не до сих пор. И этот длинный подсчет вызывает недоверие к процессу», — заметил замглавы ЦИК.

Материалы по теме Байден побеждает на выборах президента США Почему он вырвался вперед и куда делось преимущество Трампа? Американское долголетие Одна половина США ненавидит Трампа, а другая — Байдена. Кто из них станет президентом?

«Законодательство России тоже предусматривает возможность голосования по почте. В некоторых регионах оно применялось, но практика показала несколько слабых мест. Да и низкая востребованность была», — отметил он. По его словам, в США возможностью, наоборот, воспользовались «запредельно большое» число граждан страны.

Он также указал на то, что в США нет централизованного учета избирателей. «А как не допустить двукратного или трехкратного голосования? СМИ пишут, что такие факты есть. Так это или не так, трудно говорить, но возможность в таком процессе действительно имеется», — подчеркнул Булаев.

«Видим, стоит ящик для голосования на улице и в него опускают какие-то конверты, все это происходит в отсутствие наблюдателя. Для нас это все смотрится вычурно», — описал голосование в США Булаев. Он заключил, что у ЦИК есть опыт наблюдения за выборами в других странах и такого активного применения почтового голосования они не встречали нигде.

Странным решением применить почтовое голосование на выборах называет глава комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев. «Сама система почтового голосования — это странная инициатива. С учетом того, что США являются одной из высокотехнологических держав», — отметил он.

Юрист считает опасения действующего президента США Дональда Трампа о возможных фальсификациях обоснованными.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За него борются действующий президент, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме. Во многих штатах разница между претендентами составляет доли процента.

Выборы прошли 3 ноября, однако в этом году в связи с пандемией избиратели могли голосовать и по почте, запросив бюллетень заранее. 5 ноября сообщалось, что американские судебные наблюдатели выявили почти два миллиона махинаций с голосами электората.