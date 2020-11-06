Экономика
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Степанакерт и Шуши подверглись интенсивному обстрелу
Телеканалы США прервали прямой эфир с речью Трампа о махинациях на выборах
Россияне начали продавать жилье за доллары
Microsoft признала новую проблему Windows
Работник аэропорта дал эффективный совет недовольным пассажирам
Медсестра российской больницы оттаскала ребенка за волосы и попала на видео
Боец MMA нокаутировал соперника ударом ногой в голову
Ультраправые устроили покушение на президента Боливии
Бывший российский чиновник купил ключевой оружейный концерн
Вора в законе Муму задержали за драку на ножах с авторитетом Морозиком
Новости партнеров

К юбилею атомной промышленности выйдет фильм о создании в СССР атомной бомбы

Перейти в «Мою Ленту»
Кадр: фильм «Бомба»

В год 75-летия отечественной атомной промышленности продюсерский центр Валерия Тодоровского при участии госкорпорации «Росатом» выпустил многосерийный художественный фильм «Бомба» — о создании в СССР первой атомной бомбы, которая стала залогом мира на земле на долгие годы. Премьера первой серии фильма состоится 9 ноября на телеканале «Россия-1».

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году стали демонстрацией нового оружия, обладающего мощной разрушительной силой. Чтобы не допустить его применения в будущем и обеспечить баланс сил в мире, Советскому Союзу, который только начал восстановление после страшной войны, необходимо было в кратчайшие сроки создать собственную атомную бомбу. 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне была испытана первая советская атомная бомба. Ядерное оружие стало инструментом сдерживания и больше никогда не применялось в ходе боевых действий.

Именно этому историческому периоду — с лета 1945 года по август 1949 года — посвящен многосерийный фильм «Бомба». Его главные герои — ученые-физики. Они участвуют в реализации атомного проекта, дружат и при этом влюблены в одну и ту же женщину. На фоне противостояния мировых держав разворачивается драматичная история любви и подвига главных героев.

Режиссером фильма стал Игорь Копылов. В главных ролях: Евгений Ткачук, Евгения Брик, Виктор Добронравов. Также в фильме снимались Ольга Смирнова, Михаил Хмуров, Андрей Смелов, Наталья Суркова, Александр Лыков, Виталий Коваленко, Владимир Богданов, Аглая Тарасова, Геннадий Вырыпаев.

Главные герои — вымышленные персонажи, однако в фильме присутствуют и реальные исторические личности: научный руководитель атомного проекта Игорь Курчатов, научный руководитель КБ-11 Юлий Харитон, а также государственные деятели — Лаврентий Берия и Борис Ванников.

«Это довольно редкий фильм, — говорит продюсер фильма Валерий Тодоровский. — Он про ученых. Не про военных, не про героев спецслужб, не про людей, которые бросались под пулеметы, а про тех, кто сидел в кабинетах и решал очень сложные научные и производственные задачи. Я считаю, что в первую очередь, это, конечно, история про мозги. Потому что мы привыкли делать фильмы про мускул либо боевой дух, а вот про героев, которые готовы обменять свою жизнь на одну интересную идею, вот о них очень мало снято. Идея создания бомбы уникальна с точки зрения совершенно нереальных сроков, за которые она была сделана. Появление этого оружия имело очень большое значение для уравновешивания мировых сил. Самое сложное, что было в фильме — это сделать так, чтобы труд ученых, их проблематика, в которой они живут, была понятна зрителю. Если у вас три физика пять минут разговаривают о науке в кадре, обычный зритель может встать и уйти. А вот сделать так, чтобы мир ученых и их разговоров был понятен зрителю, непросто. Я надеюсь, что нам удалось с этим справиться, не уходя при этом в очень большие компромиссы. Мы не можем показывать физиков, которые не говорят о физике, это было бы нечестно».

Действие картины разворачивается в Москве, на Урале, в Сарове, Семипалатинске, а также в Копенгагене и в США. В Москве съемочная группа даже работала в Институте физических проблем имени П. Л. Капицы Российской Академии Наук. Некоторые локации для фильма были специально отстроены художниками. Так, на хуторе Недвиговка вблизи Ростова-на-Дону были возведены сооружения Семипалатинского полигона. А сам полигон снимали в степях под Таганрогом. Дорогу к секретной американской лаборатории снимали в Домодедовском карьере. А создание закрытого города Сарова, где впоследствии почти на месте старого монастыря появится ядерный центр, — в Крутицком подворье Москвы.

«Не так часто у нас снимаются фильмы про тех, кого обычно называют «ботаниками». Герои нашего фильма не обладают внушительной мускулатурой или специальной физической подготовкой, но им наравне с солдатами приходится отстаивать Родину. На фоне истории создания атомной бомбы разворачивается драматическая любовная линия: одновременно с трудностями на работе главные герои преодолевают препятствия в личной жизни. Наш фильм о людях, которые в трудное послевоенное время, в условиях чудовищной гонки, сделали практически невозможное!» — отмечает режиссер Игорь Копылов.

Подготовка к съемкам заняла больше года. Съемочная группа изучила огромное количество специальной литературы и архивных материалов, были проведены консультации со специалистами и встречи с очевидцами тех событий. В фильм вошли и воспоминания реальных участников атомного проекта. Для создания декорации ядерного реактора художники осмотрели настоящий реактор, а муляж атомной бомбы РДС-1 был сделан максимально похожим на макет настоящей первой советской бомбы. Чтобы его увидеть, создатели фильма посетили музей ядерного оружия в Сарове.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В честь юбилея атомной отрасли «Росатом» выпустил серию познавательных онлайн-игр
Атомный ледокольный флот России пополнился самым мощным в мире ледоколом
В российских школах пройдет «Атомный урок»
Другие материалы рубрики
Экономика00:03 5 ноября

Забрать свое

Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?
09:51Сегодня

Бывший российский чиновник купил ключевой оружейный концерн

09:01Сегодня

Ожирение россиян предложили победить с помощью налогов

07:23Сегодня

Россияне отказались бросать работу в штате

Экономика00:0131 октября

Не дышите

Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
07:16Сегодня

Мировой автогигант получил целый остров для одного эксперимента

05:42Сегодня

В России предложили повысить налоги для богатых граждан

03:50Сегодня

Отказ Швеции от карантина не привел к экономическому чуду

Экономика00:0330 октября

Отложенные перспективы

Внедрение 5G в России пришлось перенести. Когда в стране появятся сети нового поколения?
20:22 5 ноября

Курс доллара рекордно обвалился

18:27 5 ноября

Саудовская Аравия снизит цены на нефть

17:21 5 ноября

Госдолг ЕС впервые превысит размер экономики

Россия
«Мухаммед не отвечал на оскорбления оскорблениями»
Чем закончится противостояние Макрона и мусульман по всему миру?
«Вирус пришел и ведет себя как хозяин»
Поток пациентов и очереди в больницах: что российские врачи говорят о второй волне коронавируса
Роспотребнадзор ввел масочный режим по всей России
Где нужно носить маски и грозят ли россиянам штрафы?
Все материалы
Мир
Трамп призвал остановить подсчет голосов
Байден побеждает на выборах президента США
Почему он вырвался вперед и куда делось преимущество Трампа?
ОБСЕ порекомендовала Белоруссии отменить победу Лукашенко
Россия раскритиковала избирательную систему США
Трамп и Байден заявили о победе на выборах президента США
Они идут совсем рядом. Но называть имя победителя еще рано
МИД посоветовал россиянам не ездить за рубеж
Число жертв теракта в Вене выросло до четырех
Террористы атаковали несколько районов города. Один из нападавших убит
Все материалы
Бывший СССР
Пан или провал
США взялись за решение карабахского вопроса. Способен ли Трамп остановить войну на Кавказе?
Революция по-быстрому
Киргизы сменили власть за десять дней. Почему в республике так легко совершить переворот?
Своих не бросают
Белорусам предлагают стать поляками в обмен на образование и жизнь в Европе. Зачем это нужно Польше?
Карабахский тупик
Перемирие в Карабахе закончилось, едва начавшись. Почему переговоры оказались бесполезны?
Все материалы
Экономика
Семь человек разбогатели на миллиарды долларов из-за выборов в США
Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect
Забрать свое
Богачи по всему миру пытаются спрятать свои миллиарды. Как их решили остановить?
В России предложили платить за вывоз мусора по новой схеме
Названы самые дешевые машины России
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
Все материалы
Силовые структуры
Глава СВР раскрыл тонкости работы с Путиным над разведданными
Бывший мэр российского города получил 2,5 года колонии за превышение полномочий
«Кто-то вышел на свободу и взялся за старое»
Российского «колбасного короля» убили из арбалета. О загадочном преступлении говорят по всему миру
Переодетого в Иисуса Христа активиста задержали напротив здания ФСБ
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Российский велосипедист убил другого за неаккуратную езду
«Совершить такое зверство мог только Цапок»
В 2010 году бандитская бойня в Кущевской потрясла Россию. Как живет станица десять лет спустя?
Все материалы
Наука и техника
«Страна развивалась от одного кризиса к другому»
Что привело Россию к катастрофе 1917 года
Все материалы
Спорт
«Краснодар» проиграл «Севилье» в Лиге чемпионов
Аннетт Келлерман«Женщина, о которой нужно говорить»
Как пловчиха стала первой обнаженной актрисой Голливуда, побеждала мужчин и заработала миллионы
«Зенит» упустил победу в Лиге чемпионов
Нурмагомедов назвал Макрона тварью
Чемпион UFC обратился к мусульманам. Его поддержали больше миллиона человек
Загитова рассказала об отношении к хейтерам
Оле-Гуннар СульшерШанс на камбэк
Суперматч МЮ — «Арсенал», битва «Ливерпуля» с «Вест Хэмом» — главные интриги тура АПЛ
Роднина выступила против присвоения Нурмагомедову звания Героя России
Все материалы
Культура
Умер исполнитель роли маркиза Филиппа дю Плесси-Бельера
«Это сексуальный трек, под который нужно танцевать стриптиз»
Любовные треугольники, ревность и плохие девчонки: Maruv делится секретами создания поп-хитов
Брэда Питта заметили в доме Анджелины Джоли после расставания с моделью
«Я жду мира, в котором наш пол не имеет значения»
Женщина долгие годы притворялась мужчиной. Ее тайна раскрылась только после смерти
В России вышел фильм «Подольские курсанты» о битве за Москву
Мужикам тут не место
Полюбившая школьника учительница, пьющая стюардесса и монахини в лучших сериалах ноября
Пригожин обвинил Моргенштерна в уродовании молодежи
Все материалы
Интернет и СМИ
Высшая лига КВН оказалась под угрозой закрытия
«Осторожно! Детей не задавите!»
Якубович в трансе, скандалы и мухлеж с подарками — «Поле чудес», каким мы его не знали
Собчак обвинила Нурмагомедова в провоцировании исламистов на теракты
«Мой папа — не Ургант, у него нет своего шоу»
Дочь ведущего Первого канала — о влиянии отца на ее участие в «Голосе» и блате в шоу-бизнесе
Молодой российский ведущий умер в переполненном из-за коронавируса госпитале
«Ему надо лечиться»
Блогер устраивал стримы под наркотиками и избивал девушек на камеру. Как он оставался безнаказанным?
Телеведущий сел в фургон с мороженым и установил рекорд Гиннесса
Все материалы
Ценности
Бывшая «Мисс Вселенная» снялась в купальнике во время отдыха на роскошной яхте
Эльза Хоск«За вырезом следило целое подразделение полиции нравов»
Как женщин веками заставляли сначала скрывать грудь, а затем — показывать ее
Покрытый тату мужчина с двойным языком нарастил клыки за десятки тысяч рублей
Недолюбленный миллиардер
Князю Монако доступны вся роскошь и удовольствия мира. Почему ему не везет в личной жизни?
Личное письмо героически умершего пассажира «Титаника» продадут за миллионы рублей
Парфюмеры разработали ароматы по мотивам мюзикла
«Выпить королева тоже может»
Скачки, суперкары и чипсы: как на самом деле живет и чем питается Елизавета II
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Знаменитый шеф-повар раскрыл секрет идеального картофеля по-деревенски
На выборах мэра в США победил французский бульдог
Девушка-подросток выпала из окна после фейкового собеседования в отеле
«Собирай манатки и езжай!»
История россиянки о переезде в Израиль практически бесплатно
Мужчина похоронил мать заживо и попал за решетку
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»
152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
Все материалы
К 2026 году Bentley электрифицирует 100% моделей
Упрям, как горец: Porsche Macan лезет к вершинам Кавказа
Рискуем колесами и бамперами ради потрясающих видов юга России
Составлен рейтинг самых дешевых новых автомобилей в России
Летающие кирпичи: кто ставит на Defender моторы от «Корветов»?
Оказывается, 8-цилиндровый мотор в культовом вездеходе Land Rover — не только абсурдно, но и...
Российский Subaru Forester получил версию Sport и подорожал
Посмотрите на пробег экзотических автомобилей по улицам Москвы
Редкие и необычные машины-участники ралли янгтаймеров «Большая прогулка»
«Мафиозный» Alfa Romeo нашли брошенным в Москве
Все материалы
Дом
В России выявлена новая схема мошенничества с компенсациями за услуги ЖКХ
Операция «Ликвидация»
В уникальной усадьбе жили Романовы и дед Путина. Теперь ее сносят втайне от всех
Москвичи начали снимать квартиры с продажи
Определена цена самого дорогого парковочного места в Москве
Раскрыта популярная схема хищения квартир у российских пенсионеров
Все материалы
Нацпроекты
Россияне начали активно жениться после 60 лет
«Дым труб — дыхание Советской России»
CCCР убивал природу. Как ему пытались помешать отчаянные одиночки?
Российским студентам захотели поднять стипендии
«Причины плохой старости идут из детского возраста»
Россияне начинают стареть раньше всех в Европе. Как это исправить?
Российский регион закупит 25 тысяч подарков для новорожденных
«Вышел на улицу — и умер»
Россияне вдвое чаще европейцев гибнут от болезней сердца. Как их спасти?
Направление «Чистая вода» перейдет из экологического нацпроекта в жилищный
Все материалы