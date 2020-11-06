К юбилею атомной промышленности выйдет фильм о создании в СССР атомной бомбы

В год 75-летия отечественной атомной промышленности продюсерский центр Валерия Тодоровского при участии госкорпорации «Росатом» выпустил многосерийный художественный фильм «Бомба» — о создании в СССР первой атомной бомбы, которая стала залогом мира на земле на долгие годы. Премьера первой серии фильма состоится 9 ноября на телеканале «Россия-1».

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году стали демонстрацией нового оружия, обладающего мощной разрушительной силой. Чтобы не допустить его применения в будущем и обеспечить баланс сил в мире, Советскому Союзу, который только начал восстановление после страшной войны, необходимо было в кратчайшие сроки создать собственную атомную бомбу. 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне была испытана первая советская атомная бомба. Ядерное оружие стало инструментом сдерживания и больше никогда не применялось в ходе боевых действий.

Именно этому историческому периоду — с лета 1945 года по август 1949 года — посвящен многосерийный фильм «Бомба». Его главные герои — ученые-физики. Они участвуют в реализации атомного проекта, дружат и при этом влюблены в одну и ту же женщину. На фоне противостояния мировых держав разворачивается драматичная история любви и подвига главных героев.

Режиссером фильма стал Игорь Копылов. В главных ролях: Евгений Ткачук, Евгения Брик, Виктор Добронравов. Также в фильме снимались Ольга Смирнова, Михаил Хмуров, Андрей Смелов, Наталья Суркова, Александр Лыков, Виталий Коваленко, Владимир Богданов, Аглая Тарасова, Геннадий Вырыпаев.

Главные герои — вымышленные персонажи, однако в фильме присутствуют и реальные исторические личности: научный руководитель атомного проекта Игорь Курчатов, научный руководитель КБ-11 Юлий Харитон, а также государственные деятели — Лаврентий Берия и Борис Ванников.

«Это довольно редкий фильм, — говорит продюсер фильма Валерий Тодоровский. — Он про ученых. Не про военных, не про героев спецслужб, не про людей, которые бросались под пулеметы, а про тех, кто сидел в кабинетах и решал очень сложные научные и производственные задачи. Я считаю, что в первую очередь, это, конечно, история про мозги. Потому что мы привыкли делать фильмы про мускул либо боевой дух, а вот про героев, которые готовы обменять свою жизнь на одну интересную идею, вот о них очень мало снято. Идея создания бомбы уникальна с точки зрения совершенно нереальных сроков, за которые она была сделана. Появление этого оружия имело очень большое значение для уравновешивания мировых сил. Самое сложное, что было в фильме — это сделать так, чтобы труд ученых, их проблематика, в которой они живут, была понятна зрителю. Если у вас три физика пять минут разговаривают о науке в кадре, обычный зритель может встать и уйти. А вот сделать так, чтобы мир ученых и их разговоров был понятен зрителю, непросто. Я надеюсь, что нам удалось с этим справиться, не уходя при этом в очень большие компромиссы. Мы не можем показывать физиков, которые не говорят о физике, это было бы нечестно».

Действие картины разворачивается в Москве, на Урале, в Сарове, Семипалатинске, а также в Копенгагене и в США. В Москве съемочная группа даже работала в Институте физических проблем имени П. Л. Капицы Российской Академии Наук. Некоторые локации для фильма были специально отстроены художниками. Так, на хуторе Недвиговка вблизи Ростова-на-Дону были возведены сооружения Семипалатинского полигона. А сам полигон снимали в степях под Таганрогом. Дорогу к секретной американской лаборатории снимали в Домодедовском карьере. А создание закрытого города Сарова, где впоследствии почти на месте старого монастыря появится ядерный центр, — в Крутицком подворье Москвы.

«Не так часто у нас снимаются фильмы про тех, кого обычно называют «ботаниками». Герои нашего фильма не обладают внушительной мускулатурой или специальной физической подготовкой, но им наравне с солдатами приходится отстаивать Родину. На фоне истории создания атомной бомбы разворачивается драматическая любовная линия: одновременно с трудностями на работе главные герои преодолевают препятствия в личной жизни. Наш фильм о людях, которые в трудное послевоенное время, в условиях чудовищной гонки, сделали практически невозможное!» — отмечает режиссер Игорь Копылов.

Подготовка к съемкам заняла больше года. Съемочная группа изучила огромное количество специальной литературы и архивных материалов, были проведены консультации со специалистами и встречи с очевидцами тех событий. В фильм вошли и воспоминания реальных участников атомного проекта. Для создания декорации ядерного реактора художники осмотрели настоящий реактор, а муляж атомной бомбы РДС-1 был сделан максимально похожим на макет настоящей первой советской бомбы. Чтобы его увидеть, создатели фильма посетили музей ядерного оружия в Сарове.