Ожирение россиян предложили победить с помощью налогов

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил изменить Налоговый кодекс таким образом, чтобы средства производителей фастфуда шли на борьбу с ожирением. Об этом депутат сообщил РИА Новости.
В законопроекте, который разрабатывает Менделевич, есть три основных аспекта — ограничение калорийности продуктов, налог на фастфуд и снижение уровня бедности. По его мнению, победить заболевание можно только с помощью продуманной стратегии.
Депутат напомнил, что в настоящее время избыточный вес имеют 55 процентов россиян. В мире, согласно прогнозу ООН, у 130 миллионов человек будет диагностировано ожирение. Это число значительно выше количества голодающих. В общей сложности, отметил Менделевич, в мире порядка трех миллиардов людей не могут позволить себе правильное питание.
В качестве действенной меры профилактики он назвал увеличение информации о калорийности продуктов на упаковке и в меню заведений общественного питания. Также депутат напомнил, что по всей России создается спортивная инфраструктура, в том числе бесплатные тренажеры во дворах, а также проводятся бесплатные занятия спортом.
Ранее стало известно, что Высшая школа экономики (ВШЭ) предложила существенно повысить налоги на неинвестируемые личные доходы состоятельных граждан и неинвестируемые средства корпораций.