Украина обвинила Россию в агрессии из-за изменений в указе о жителях Донбасса

Украина обвинила Россию в агрессии из-за изменений в указе о признании документов самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел Украины.

Согласно заявлению ведомства, Украина выражает протест российской стороне из-за ее решения о признании документов, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Представители министерства призвали международных партнеров Украины, прежде всего по линии нормандского формата, также осудить действия России и принять соответствующие меры.

Россия с февраля 2017 года признает документы, выданные жителям самопровозглашенных республик Донбасса. Однако до внесения изменений в указ вместе с ними необходимо были предъявлять гражданство Украины или статус лица без гражданства. С 4 ноября после вступления в силу изменений, внесенных президентом России Владимиром Путиным, такая необходимость исчезла.

Ранее заместитель главы делегации Украины по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске Алексей Резников назвал сроки обмена пленными с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) по формуле «всех на всех». По его словам, осуществить обмен пленными до 15 декабря этого года «абсолютно реалистично», но это зависит от согласия всех сторон.