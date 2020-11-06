Стало известно об эскалации конфликта в Донбассе

На линии соприкосновения в Донбассе зафиксирована эскалация, территория самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) подвергается массированным обстрелам со стороны Украины. Об этом стало известно РИА Новости.

Министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова вместе с тем заявила, что новый план Украины по урегулированию конфликта полностью противоречит Минским соглашениям. По ее словам, это очередная попытка переписать договоренности.

Ранее советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович сообщил, что Украина разработала «План совместных шагов», который предполагает вывод «незаконных формирований и наемников» из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.

В полночь 27 июля вступил в силу режим полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе, о котором Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках ТКГ. Украина и самопровозглашенные республики Донбасса обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня.