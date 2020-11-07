В Москве введут систему чек-инов в управах и префектурах

Вход в заведение по QR-коду распространят на здания управ и префектур Москвы. Система чек-инов будет действовать с 12 ноября, сообщил глава департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк, передает «Интерфакс».

По его словам, система хорошо себя зарекомендовала, она позволяет посетителям узнавать, был ли у них контакт с зараженными коронавирусом, и вовремя обращаться в случае появления симптомов к врачу.

Система чек-инов начала действовать в Москве с 19 октября. Поначалу только посетители ночных развлекательных заведений должны были при входе сканировать QR-код и оставлять свои данные для оповещения в случае выявления инфекции у кого-либо из присутствовавших в здании. Затем свыше 1,5 тысячи ресторанов и гостиниц добровольно присоединились к системе. С 5 ноября вход в Правительство Москвы тоже стал возможен только с чек-ином.