В Москве продлили на месяц идентификацию в ночных клубах и барах

Работу системы идентификации через QR-код в ночных клубах и барах Москвы продлили на месяц, до 29 ноября. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.

Система начала работать с 19 октября. На входе в заведения человек должен отсканировать QR-код или отправить СМС на номер 7377. Штраф за нарушение правил составит от 300 до 500 тысяч рублей. Собянин добавил, что в дальнейшем этот принцип будет внедряться в подразделениях правительства Москвы.

Кроме системы чек-инов, Собянин продлил до 29 ноября режим дистанционной работы. Согласно требованию, на удаленку должны уйти минимум 30 процентов сотрудников столичных предприятий.

Ранее сообщалось, что за счет сканирования QR-кодов или отправки СМС московские власти не будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, согласно которым работу ресторанов и кафе, а также проведение развлекательных мероприятий, стоит ограничить в период с 23:00 до 06:00. В мэрии объяснили, что в столице наблюдается значительное снижение роста заболеваемости COVID-19, поэтому власти считают, что можно не закрывать различные сектора экономики.

За последние сутки в Москве выявили 3670 новых случаев коронавируса, выздоровели 3577 человек, умерли 75. С начала пандемии в столице зарегистрировали 409 022 заражения, 300 051 выздоровления и 6 578 летальных исходов.