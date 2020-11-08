В Раде оценили вероятность дефолта на Украине

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев оценил в эфире телеканала «Украина 24» вероятность дефолта в стране, передает РИА Новости.

Гетманцев заявил, что дефицит бюджета в проекте на 2021 год необходимо сократить до 4,9 процента, однако дефолта в стране не будет. По его словам, проект бюджета предполагает дефицит на уровне 270 миллиардов гривен (почти 9,5 миллиарда долларов), что составляет шесть процентов ВВП.

«Я считаю, что дефицит необходимо сократить. Я подал соответствующую правку в проект бюджета до 4,9 процента хотя бы», — заявил он.

Также он ответил на вопрос журналиста о том, выдержит ли страна без денег Международного валютного фонда (МВФ). «Если говорить такими категориями большими, то дефолта не будет. Я убежден, что следующий год пройдем. Нам будет очень-очень сложно, и я бы не рассматривал такие сценарии вообще, я бы все-таки полагался на команду наших переговорщиков — у нас министр финансов этим занимается», — подчеркнул он.

Ранее антикоррупционные активисты установили виселицу у дома главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и провели митинг, на котором потребовали отправить его в отставку.

В прошлую пятницу президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о прекращении полномочий судей Конституционного суда, а также признании ничтожным их решения по поводу декларирования. Если его утвердят, то закон «О предотвращении коррупции» останется без изменений. При этом Конституционный суд теоретически может признать такое решение Рады незаконным.