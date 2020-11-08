Дипломам со «сроком годности» предложили альтернативу

Директор Центра региональной политики РАНХиГС, доктор экономических наук Владимир Климанов предложил альтернативу дипломам со «сроком годности» для выпускников российских вузов. Об этом пишет «Экономика сегодня».

По мнению Климанова, говорить о введении сроков на дипломы нельзя, поскольку базовое образование должно оставаться «навсегда». Однако, считает экономист, следует предусмотреть механизмы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, «чтобы россияне получали образование, соответствующее духу времени».

Эксперт указал на быстро происходящие технологические изменения, в связи с которыми трудовые ресурсы приходится адаптировать к новым экономическим требованиям. Выпускникам для работы потребуется изучать иные компетенции

по сравнению с полученными в вузе.

Кроме того, Климанов указал, что должны быть продуманы и компенсаторные механизмы для пожилых людей, занятых в экономике, чтобы они не стали невостребованными на рынке труда.

Ранее спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков предложил ввести «срок годности» для российских дипломов. Он назвал абсурдным то, что сейчас в стране дипломы выдают на всю жизнь. По мнению Пескова, документ должен «мигрировать в формат "диплом по требованию", который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций в настоящий момент».