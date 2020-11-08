Правозащитник раскрыл «особые условия» для Ефремова в колонии

Правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников раскрыл «Комсомольской правде» условия, которые ждут актера Михаила Ефремова в колонии.

Он отметил, что в место заключения артиста будет часто приезжать региональный уполномоченный по защите прав человека, руководители ФСИН и сотрудники прокуратуры с проверками.

«То, что Ефремову будут особые условия в колонии, — это понятно абсолютно всем», — заявил Мельников, добавив, что «это наверное, и к лучшему».

Как считает правозащитник, исправительному учреждению это тоже пойдет на пользу, поскольку за счет актера к нему будет привлекаться больше внимания. В частности, там могут сделать ремонт или открыть филиал театрального кружка.

6 ноября Ефремова, осужденного на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, этапировали в колонию в Белгородской области. Артист был отправлен из московского СИЗО-5 («Водник») в Белгородскую область для дальнейшего отбывания наказания.

Авария с участием актера произошла 8 июня. Он находился за рулем внедорожника в состоянии алкогольного опьянения и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной, за рулем которой был Сергей Захаров. Позднее Захаров скончался от полученных травм.