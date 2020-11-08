Несколько десятков россиян задержали из-за конфликта с армянской диаспорой

В башкирском поселке Кармаскалы из-за конфликта с местной армянской диаспорой задержаны несколько десятков человек. Об этом сообщает Telegram-канал «КушТау on-line».

Как говорится в сообщении, ОМОН и спецназ ФСБ задержали более 50 человек, а сами задержания проходили в жесткой форме. Силовики разбивали окна автомобилей, вытаскивали водителей из-за руля и били их дубинками.

По словам общественника Фаиля Алчинова, жители Кармаскалы намеревались разобраться с представителями армянской диаспоры, ранее оскорбившими и ударившими местную женщину. Вместо армян на встречу приехали сотрудники правоохранительных органов.

Агентство «Башинформ» передает, что задержано 36 человек, в том числе члены запрещенной по решению суда на территории России общественной организации «Башкорт».

Силовики отрицают факт конфликта между жителями Кармаскалы и армянской диаспорой и утверждают, что предотвратили захват бизнеса армянских предпринимателей, запланированный участниками «Башкорт».

Ранее в июле в Москве было зафиксировано сразу несколько случаев массовых драк между представителями армянской и азербайджанской диаспор. Полиция задержала более 30 человек.