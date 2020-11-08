Ученый назвал условие для завершения эпидемии COVID-19 в России

Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов назвал условие для завершения эпидемии коронавируса в России. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По его словам, это будет возможно только после формирования коллективного иммунитета. «Ожидать, что эпидпроцесс закончится, мы с вами пройдем через ноль, в ближайшее время не представляется возможным», — пояснил Горелов.

Как считает ученый, снижение числа инфицированных COVID-19 можно ожидать лишь весной.

В октябре доктор медицинских наук, инфекционист, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов заявил, что пандемия коронавируса завершится не раньше 2022 года. При этом он признал, что пандемия может закончиться быстрее, если появится «чудесная вакцина», которой хватит на все население страны — «что даже трудно себе представить».

В России третий день подряд выявляют более 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в стране выявили 20 498 новых случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Всего в стране нарастающим итогом выявлено 1 774 334 заболевших в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 286 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 30 537 человек.