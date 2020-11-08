Охотовед оправдал военных после убийства медведицы с медвежонком на Камчатке

Охотовед на Камчатке взял на себя ответственность после резонансного убийства медведицы с медвежонком, которое, по данным СМИ, совершили военные Тихоокеанского флота. Об этом сообщается в Telegram-канале проекта Baza.

Специалист также оправдал военных, которые якобы просто стреляли в животное. Хотя, как подчеркивает Baza, на видеозаписи убийства явно слышно имя человека, убившего детеныша и его мать, забравшихся на палубу атомной подводной лодки — им был капитан-подводник первого ранга Колотурин.

По мнению охотоведа, медведицу пришлось бы застрелить, потому что она была голодная, раненая и агрессивная, а медвежонок без нее бы стал опасен для местных жителей. Животных уже не один день пытались отогнать с территории поселка, но они возвращались в поисках еды. Незадолго до этого медведица пролезла на закрытую территорию и чуть не загрызла собаку, рассказали местные жители. Хотя военные утверждают, что в день убийства животные плавали между пирсами, и их никто не трогал.

Видеозапись происшествия, снятую очевидцами, опубликовали местные СМИ. Голос за кадром поясняет, что по животным стреляли из карабина «Сайга». Медвежонок погиб сразу, медведицу не удалось убить с первого выстрела. «Плохо стреляете», — комментирует оператор.