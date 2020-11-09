Белоруссия объявила персонами нон-грата двух британских дипломатов

Белоруссия объявила персонами нон-грата двух дипломатов из Великобритании, которые работали в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз в эфире телеканала ОНТ, передает РИА Новости.

Персонами нон-грата стали военный атташе Уайт Бойкотт Тимоти и заместитель посла Тамвуд Лиза, сообщил телеканал. Как пояснил Глаз, такое решение было принято из-за того, что британские дипломаты вели деятельность, которая несовместима с их статусом и целями нахождения в Белоруссии. В частности, по информации правоохранительных органов, они собирали информацию о внутриполитической ситуации в стране и о ходе протестов.

Секретарь также подчеркнул, что этот шаг был вынужденным. «Белорусская сторона не закрывает двери для диалога с нашими британскими коллегами и оставляет их открытыми», — добавил он.

В сентябре сообщалось, что западные страны собрались расследовать нарушения прав человека в Белоруссии. 17 стран-участниц организации запустят «московский механизм» — независимую комиссию экспертов, которая изучит случаи серьезных нарушений прав человека в республике. В числе обозначенных стран числилась и Великобритания.